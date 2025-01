Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw gerät in den Gegenverkehr - drei Beteiligte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 31.01.2025, gegen 12:30 Uhr, ist ein Autofahrer in der Schaffhauser Straße in Tiengen mutmaßlich in Folge Müdigkeit von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr gekommen und mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Ein 59jähriger Pkw-Lenker war auf der Ortsdurchfahrt in Tiengen unterwegs. Mutmaßlich wegen Müdigkeit kam er am Ortsausgang von Tiengen nach links in den Gegenverkehr und streifte zunächst eine entgegenkommende 68jährige Autofahrerin. Die hinter der 68-Jährigen, ebenso im Gegenverkehr befindliche 41-jährige Autofahrerin weicht dem 59-Jährigen aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Auch hier kommt es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach mehreren Metern kommt der Pkw des 59-Jährigen zum Stehen. Nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand Sachschaden.

