POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - fünf Leichtverletzte - Polizei sucht Zeugen

Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - fünf Leichtverletzte - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 13.50 Uhr, befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die Werderstraße in Richtung Warmbach und übersah an der Kreuzung zur Goethestraße einen von rechts kommenden 77-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 32-Jährige sowie alle ihrer Mitfahrer, ein 35-jährige Frau sowie drei Kinder, wurden leicht verletzt, ebenso der 77-jährige Pkw-Fahrer. Die beiden Frauen sowie die drei Kinder wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

