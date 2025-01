Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Spektakulärer Verkehrsunfall am Grenzübergang - vier Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Nach dem Grenzübertritt in Friedlingen kollidierte am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 21.25 Uhr, ein 40-jähriger Pkw-Fahrer nach einer längeren "Falschfahrt" im Kreisverkehr mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrer. Der 40-Jährige befuhr zuvor die Hildalingerstraße in Basel, als er schon vor dem Grenzübergang ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert haben soll. Beim Grenzübertritt befand sich der 40-Jährige mit seinem Pkw bereits auf dem linksseitigen Gleisbett der Straßenbahn. Hierbei fuhr er zunächst über einen Fußgängerüberweg und im weiteren Verlauf über die Einfädelungsspur der Überleitung von der Hauptstraße in die Zollstraße. Danach fuhr er über eine Verkehrsinsel und entgegen der Fahrtrichtung in den dortigen Kreisverkehr ein. Dort kollidierte er nach einer "Falschfahrt" von etwa 210 Metern mit einem im Kreisverkehr ordnungsgemäß entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Kollision wurden beide Pkws abgewiesen und kamen auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Während der "Falschfahrt" fuhr der 40-Jährige noch über zwei Verkehrszeichen. Der 40-Jährige sowie der 37-Jährige und dessen zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Bei dem 40-jährigen Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe erhoben, da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von anderen berauschenden Mitteln ein Fahrzeug geführt habe. Der Führerschein sowie sein Pkw wurden beschlagnahmt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

