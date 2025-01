Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vorläufige Festnahme nach Pkw-Aufbruch in Freiburg-Haslach

Freiburg (ots)

Am 31.01.2025 gegen 03:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei dunkel gekleidete Männer, die sich in der Gutleutstraße, im Bereich des kleinen Platzes beim Übergang in den Pflegerweg, an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Die Verdächtigen gelangten über eine Seitenscheibe ins Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei sich im unmittelbaren Nahbereich versteckt haltende Tatverdächtige festgestellt werden. Einer der Verdächtigen flüchtete, während der andere vorläufig festgenommen wurde. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 in Verbindung zu setzen.

