POL-FR: Kind auf Fahrrad angefahren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Müllheim (ots)

Am Nachmittag des 30.01.2025, gegen 16 Uhr, kam es in Müllheim in der Straße "Nußbaumalle" an der Einmündung zur Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer ca. 12-jährigen Fahrradfahrerin, wodurch das Kind leichte Verletzungen am rechten Bein erlitt.

Der PKW-Fahrer befährt die Nußbaumallee in Richtung Werderstraße und möchte in die Motkestraße nach links abbiegen. Die Fahrradfahrerin befährt ebenfalls die Nußbaumallee in Richtung Werderstraße auf dem östlichen Radschutzstreifen. Sie versucht aufgrund des abbiegenden PKWs auszuweichen und zu bremsen und kommt hierdurch zu Fall. Der hinzugerufene Vater der 12-jährigen erscheint ebenfalls an der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) sucht nun die geschädigte Fahrradfahrerin oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

RM / PK

