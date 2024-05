POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (21.05.2024), gegen 21:45 Uhr, war ein 25-Jähriger auf der B9 in Richtung Frankenthal-Worms unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Edigheim und Pfingstweide von einem Laser geblendet wurde. Der Autofahrer konnte hierdurch kurzzeitig nichts sehen und klagte auch im Nachgang noch über Schmerzen in den Augen. Die besagte ...

mehr