POL-FR: Albbruck: Fahrzeug zum wiederholten Male beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30.01./31.01.2025, ist es in der Talstraße in Albbruck zu einer erneuten Sachbeschädigung an einem geparkten Auto gekommen. Unbekannte beschädigten die beiden Scheibenwischblätter an einem weißen Pkw. Mutmaßlich durch die gleichen Unbekannten war der Pkw erst einige Tage zuvor beschädigt worden. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen, 07751 8963-0, nimmt Hinweise zu den üblichen Geschäftszeiten entgegen. Rund um die Uhr kann das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 benachrichtigt werden.

