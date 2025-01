POL-FR: Grenzach-Wyhlen: 81-jährige Fußgängerin wird von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 30.01.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft ein Motorrad der Marke Aprilia 125 SX entwendet. Das Motorrad stand verschlossen in der Wintersbuckstraße vor der Wintersbuckhalle. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.700 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

