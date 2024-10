Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Nienburg (ots)

(KEM) In der vergangenen Woche haben Einsatzkräfte der Polizei in Nienburg eine Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. In diesem Rahmen haben sie insgesamt rund 200 PKW, Fahrradfahrende und E-Scooter-Fahrende kontrolliert.

Ein besonderes Augenmerk legten die Polizistinnen und Polizisten zum Schutz für die Kleinsten auf die Schulwegüberwachung zu Schulbeginn und -ende. Erschreckend dabei war, dass von über 90 kontrollierten Fahrrädern der Schülerinnen und Schüler insgesamt 78 Fahrräder keine oder lediglich defekte lichttechnischen Einrichtungen aufwiesen, wodurch zahlreiche Kinder zur dunklen Jahreszeit ohne Beleuchtung unterwegs waren. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Eltern dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nur mit verkehrstauglichen Fahrrädern am Straßenverkehr teilnehmen. Darüber hinaus sorgen ein Fahrradhelm und helle, reflektierende Bekleidung für mehr Sicherheit.

Auch der Landkreis Nienburg beteiligte sich an der groß angelegten Aktion. Durch diesen wurden vor Schulen und in 30er-Zonen vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Trauriger Spitzenreiter war hier ein Fahrzeugführer mit gemessenen 77 km/h bei erlaubten 30 km/h.

