Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Bernsen

Auetal (ots)

(bsm) Mutmaßlich in der Nacht vom Freitag, 25.10. - Samstag, 26.10.2024, kam es in der Ortschaft Bernsen im Auetal zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffiti an unterschiedlichen Örtlichkeiten wie Bushaltestellen usw.. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rehren unter 05752/929090 in Verbindung zu setzen.

