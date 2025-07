Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Feuer greift auf Wohnhaus über

Wahrenholz (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag kam es in Wahrenholz zu einem Brandausbruch. Die Polizei erhielt gegen 03:50 Uhr Kenntnis von dem Brand auf einem Grundstück am Kampweg in Wahrenholz. Das Feuer war in der Folge von einem Schuppen bis auf ein angrenzendes Wohnhaus auf dem Nachbargrundstück übergegangen. Dieses ist infolge des Brands unbewohnbar. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Die jeweiligen Bewohner blieben unverletzt.

