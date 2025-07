Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Getreidefeld gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar sind die Umstände, unter welchen am Dienstag (15.07.2025) ein Feld am Rande der Kreisstraße 1672 zwischen Benningen und Freiberg am Neckar in Brand geriet. Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Kräfte aus, um den mit Wintergetreide bepflanzten Acker nahe des Neckars zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und dem geschädigten Landwirt, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Felder verhindert werden. Letztlich brannte etwa ein Hektar des Getreidefeldes nieder. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

