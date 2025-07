Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Frontalzusammenstoß fordert eine schwer verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (16.07.2025) kam es gegen 06:40 Uhr auf der Landesstraße 1100 (L 1100) zwischen den Ludwigsburger Stadtteilen Poppenweiler und Neckarweihingen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 24-jähriger Chevrolet-Lenker war auf der L 1100 von Poppenweiler kommend in Richtung Neckarweihingen unterwegs, als er in Höhe einer dortigen Schleuse aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem BMW einer 70 Jahre alten Frau, die von Neckarweihingen kommend in Richtung Poppenweiler fuhr. Die 70-Jährige wurde bei der Kollision in ihrem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne eingesetzt wurde, war die L 1100 für rund zwei Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell