Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: zwei Tatverdächtige nach Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 21 Jahren befinden sich seit Montag (14.07.2025) in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, am frühen Montagmorgen hochwertiges Veranstaltungsequipment aus einem LKW in Holzgerlingen gestohlen zu haben.

Die beiden Männer sollen gegen 04.30 Uhr den Laderaum eines in der Schubertstraße geparkten Lkws widerrechtlich geöffnet haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mehrere Kisten mit Veranstaltungstechnik aus dem Lkw aus- und in einen VW-Transporter eingeladen haben, ehe sie mit dem VW flüchteten. Zeugen waren durch Lärm auf das Vorgehen der beiden Männer aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der VW Crafter zunächst auf der Bundesstraße 464 gesichtet und schließlich auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart kontrolliert werden. In dem Transporter fanden die Einsatzkräfte das kurz zuvor entwendete Diebesgut im Wert von etwa 100.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am selben Tag (14.07.2025) einem Richter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die beiden 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten die beiden Tatverdächtigen mit weiteren noch unbekannten Personen gemeinsam agiert haben, die mit einem VW Passat unterwegs gewesen und ebenfalls in Richtung Bundesautobahn 81 geflüchtet sein sollen. Der VW Passat soll ein gelbes ausländisches Kennzeichen gehabt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell