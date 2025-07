POL-EU: Polizei warnt zum Ferienbeginn vor Diebstählen aus Autos, Wohnmobilen und Caravans

Mechernich (ots) - Am Freitag (11. Juli) geriet um 10.35 Uhr eine Küche in einem Einfamilienhaus in der Hosteler Straße in Mechernich-Roggendorf in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich der Dunstabzugshaube in der Küche. Die Küche wurde bei dem Brand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die ...

