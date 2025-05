POL-BO: Alleinunfall in Witten-Vormholz: Quad-Fahrer (56) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Raub in Bochum-Hamme bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein männlicher Täter auf einem Fahrrad. Der Vorfall hat sich am Mittwoch, 21. Mai, gegen 15.30 Uhr an der Dorstener Straße ereignet. Eine 83-Jährige aus Bochum war dort zu Fuß unterwegs, als ein vorbeifahrender Radfahrer ihr unvermittelt in Höhe der Einmündung ...

