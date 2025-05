Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Hamme: Polizei fahndet nach männlichem Täter

Bochum (ots)

Nach einem Raub in Bochum-Hamme bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein männlicher Täter auf einem Fahrrad.

Der Vorfall hat sich am Mittwoch, 21. Mai, gegen 15.30 Uhr an der Dorstener Straße ereignet. Eine 83-Jährige aus Bochum war dort zu Fuß unterwegs, als ein vorbeifahrender Radfahrer ihr unvermittelt in Höhe der Einmündung Von-der-Recke-Straße die Handtasche entriss und in Richtung Innenstadt flüchtete. Die Seniorin blieb unverletzt.

Der Täter wird beschrieben als männlich mit dunkler Bekleidung. Er war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) ermittelt, Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell