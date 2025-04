Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beraubt 55-Jährigen und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr wurde ein 55-Jähriger von einem unbekannten Mann im Stadtteil Neckarstadt-West angesprochen und im weiteren Verlauf um sein Mobiltelefon beraubt.

Der 55-Jährige war in der Mittelstraße in Richtung Pumpwerkstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge forderte der Unbekannte den Mann zunächst auf, stehen zu bleiben. Im weiteren Verlauf forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung kam der 55-Jährige jedoch nicht nach. Daraufhin schlug und trat der Täter auf den Mann ein und nahm dessen Mobiltelefon an sich. Als der 55-Jährige um Hilfe rief, ergriff der Unbekannte samt Mobiltelefon die Flucht in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Durch den Angriff wurde der 55-Jährige leicht verletzt und noch vor Ort von hinzugerufenen Rettungskräften medizinisch versorgt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - circa 25 Jahre alt - etwa 175 cm groß - kräftige Statur

Er soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke getragen haben und in Begleitung einer weiteren unbekannten Person gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachdezernat beim Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell