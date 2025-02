POL-HH: 250218-3. Tataufklärung mehrerer Geschäftseinbrüche im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots) - Tatzeit: 15.02.2025, 18:45 Uhr Tatort: Hamburg-Hohenfelde, Güntherstraße Am Samstagabend soll ein Unbekannter in die Wohnung einer Seniorin gelangt sein, sie in ein Zimmer gedrängt und im Verlauf mutmaßlich mehrere Wertgegenstände entwendet haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich die 88-jährige ...

