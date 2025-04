Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Unfall gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Mittelstraße auf Höhe der Lortzingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Unfallbeteiligte leicht verletzte. Eine 31-jährige VW-Fahrerin wollte von der Lortzingstraße in die Mittelstraße einbiegen und tastete sich hierbei in den Kreuzungsbereich. Als sie kein bevorrechtigtes Fahrzeug feststellen konnte, fuhr die 31-Jährige los. Ein auf der Mittelstraße fahrender 25-jähriger BMW-Fahrer soll sich hier mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert haben und kollidierte mit dem VW. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren geparkten VW geschoben. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 31-Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Ihr Fahrzeug auch war nicht mehr fahrbereit und wurde, wie auch der BMW, abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro.

