Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw kollidiert mit Unterführung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:40 Uhr fuhr ein 29-jähriger LKW-Fahrer den Suezkanalweg entlang. Zwar mit einer geringen Geschwindigkeit, jedoch außer Acht lassend, dass der Lkw eine Höhe von 3 m besaß, passierte der Fahrer eine Unterführung, die maximal mit einer Höhe von 2,50 m befahren werden darf. Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen die Unterführung. Der Lkw-Fahrer konnte den Lkw jedoch durch Rangieren aus der Unterführung befreien und auf einem nahegelegenen Stellwerk parken.

Da es sich bei der Unterführung um eine Banhbrücke handelte, wurde zur Begutachtung der Brücke ein Sachverständiger der Deutschen Bahn hinzugezogen. Dieser konnte eine Beschädigung an der Statik sowie der darüber liegenden Bahngleise ausschließen. Durch den Unfall wurden der Fahrbahnbelag sowie die rot-weiße Schraffierung an der Unterführung leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. An dem Lkw entstand ein Totalschaden von etwa 15.000 Euro. Durch eine Fachfirma wurde der Lkw abgeschleppt.

