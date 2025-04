Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Führungswechsel beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Polizeioberrat Peter Oechsler übergibt Leitung an Polizeidirektor Timon Kuntz

Nach vier Jahren an der Spitze des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt übergibt Polizeioberrat Peter Oechsler die Leitung an Polizeidirektor Timon Kuntz. Oechsler übernimmt künftig die Verantwortung für den Stabsbereich Einsatz im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim. Mit seinem Wechsel in den Führungs- und Einsatzstab rückt er an eine zentrale Stelle innerhalb des Polizeipräsidiums, die für die strategische Planung und Steuerung von Polizeieinsätzen verantwortlich ist.

Seit 2020 leitete Peter Oechsler das Innenstadtrevier und prägte in dieser Zeit die polizeiliche Arbeit in Mannheims Zentrum maßgeblich. Besonders in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung, Sicherheit im öffentlichen Raum und Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft setzte er wichtige Impulse.

Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer würdigte seinen Einsatz: "Peter Oechsler führte das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt mit seiner besonnenen und zugleich entschlossenen Art durch herausfordernde Zeiten. Ich freue mich, dass er seine Einsatzerfahrung jetzt beim Führungs- und Einsatzstab einbringen kann."

Sein Nachfolger, Polizeidirektor Timon Kuntz, kehrt nach einer Tätigkeit im Innenministerium Baden-Württemberg zurück nach Mannheim. Zuvor hatte er bereits verschiedene Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Mannheim inne. "Ich freue mich, nach über acht Jahren wieder in Mannheim tätig zu sein, gemeinsam mit meinem Team für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen und sehe dieser herausfordernden Funktion als Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt mit Freude entgegen.", sagte Kuntz bei seiner Amtseinführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell