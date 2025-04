POL-MA: Sinsheim: Störung der Telefonanlage beim Polizeirevier Sinsheim

Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Mittelstraße auf Höhe der Lortzingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Unfallbeteiligte leicht verletzte. Eine 31-jährige VW-Fahrerin wollte von der Lortzingstraße in die Mittelstraße einbiegen und tastete sich hierbei in den Kreuzungsbereich. Als sie kein bevorrechtigtes Fahrzeug feststellen konnte, fuhr die 31-Jährige los. Ein auf der ...

