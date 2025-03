Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer übersieht Linienbus und wird schwer verletzt

Schwetzingen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr,ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer am Schwetzinger Bahnhof eine für Fußgänger vorgesehene Mittelinsel in Richtung der Zuggleise. Hier fuhr er von der Mittelinsel auf die Straße Bahnhofsanlage und übersah dabei einen Linienbus, der die Bahnhofsanlage in Richtung der Haltestelle "Schwetzingen Bahnhof" befuhr. Dabei kollidierte der 22-Jährige mittig mit dem Bus, kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Tragischer Weise trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der 22-Jährige wurde unverzüglich in eine umliegende Klinik gebracht, wo er notfallmedizinisch behandelt wird. Der Schaden am Linienbus wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Der Schaden am Pedelec wird mit 500,- Euro beziffert. Der Busfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell