Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung auf Gelände von Abschleppunternehmen

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (13. Juli) kam es gegen 3.12 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in der Metternicher Straße in Weilerswist.

Ein Zeuge hatte gegen 3.16 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend aufsteigenden Rauch bemerkt.

Er begab sich daraufhin zum Gelände des betroffenen Unternehmens, stellte den Brand fest und verständigte die Polizei.

Auf dem Gelände wurden ein bereits beschädigter Lkw, ein Tankfahrzeug mit etwa 4.600 Litern Altöl, zwei Auflieger, zwei Container sowie ein Quad beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Es wurde eine Anzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung gefertigt.

