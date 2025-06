POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Bonn (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (19.06.2025) kam zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Hirschberger Straße in Bonn-Tannenbusch. Nach dem derzeitigen Sachstand machten sich die noch unbekannten Täter gegen 02:45 Uhr an einem Fenster im Erdgeschoss des Hauses zu schaffen und öffneten ...

