POL-BN: Bornheim: Ehepaar tot in Einfamilienhaus aufgefunden - Haftrichter erlässt Unterbringungsbefehl für 47-jährigen Tatverdächtigen - Meldung -2

Wachtberg (ots) - Die Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am kommenden Dienstag (24.06.2025) in Wachtberg zu dem Thema Einbruchsschutz. Hierzu steht das Polizei-Mobil in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum, Wachtbergring 5. Rückfragen bitte an: Polizei Bonn Pressestelle ...

