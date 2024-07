POL-FR: Verkehrskontrolle auf der L 151, Todtnau-Präg

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Freitag, 05.07.2024, 13:40 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 09:45 Uhr, kam es in Herbolzheim OT Tutschfelden, Frohmatten 1, zu einem Einbruch in den dort ansässigen Kindergarten "Fliegenpilz". Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Kindergarten zu verschaffen. Zu ...

