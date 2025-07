Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Wohnungseinbruch geflüchtet

Mechernich (ots)

Am Freitag, dem 11. Juli, verschafften sich zwei unbekannte Männer Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf der Ley" in Mechernich.

Die Hausbewohner hatten das Wohngebäude gegen Mittag verlassen und kehrten gegen 12.40 Uhr zurück.

Beim Betreten des Hauses bemerkten sie ein offenstehendes Fenster.

Anschließend hörten sie verdächtige Geräusche im Obergeschoss.

Die beiden Unbekannten stiegen aus einem Fenster im Obergeschoss und kletterten auf die angrenzende Garage.

Anschließend flüchteten sie über die Grundstücksmauer hinweg in Richtung Oberfeldweg.

Von dort aus entfernten sie sich zu Fuß in Richtung St.-Elisabeth-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten zunächst, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da dieser Versuch scheiterte, schlugen sie ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke im Wohnhaus.

Es wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- schmale Statur - ca. 1,75 m - helle Gucci-Kappe - weiße Nike-Schuhe mit schwarzer Sohle

2. Person

- schmale Statur - ca. 1,75 m - helle lange Jeans - schwarze Sweatjacke mit Kapuze

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell