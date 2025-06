Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlener Strandkorb gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Von einem Café entwendeten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Strandkorb. Der oder die Täter suchten das Areal in der Bahnhofstraße zwischen 01:00 und 08:00 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten, auf und nahmen das, durch den Eigentümer mittels Kette gesicherte Gut an sich. Höchstwahrscheinlich wurde der Korb mit einem Anhänger oder einem Fahrzeug mit Ladefläche abtransportiert. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Saale-Holzland-Kreis jederzeit dankend entgegen (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de). Bitte das Aktenzeichen 0167224/2025 stets mit angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell