Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Parkrempler geflüchtet

Jena (ots)

Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Fahrzeug auf dem Eichplatz einen parkenden Pkw. Dadurch entstanden am gegnerischen Pkw mehrere Lackkratzer. Der Verursacher kam jedoch seinen Pflichten nicht nach, den Unfall zu melden, sodass nun im Rahmen eines Strafverfahrens nach ihm oder nach ihr gesucht wird. Das Unfallgeschehen ereignete sich am vergangenen Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr. Geparkt war der nun beschädigte VW in der zweiten Reihe in der Nähe der Neuen Mitte. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten die Polizei in Jena zu kontaktieren (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0167186/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell