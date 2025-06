Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Firmen

Mörsdorf und Reichenbach (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 25.06.-28.06.2025 in eine Baufirma im Gewerbegebiet Mörsdorf ein. Die Diebe brachen Schränke auf und durchwühlten diese. Es entstand erhebliche Unordung und Schaden in dem Objekt. Schließlich verließen die Unbekannten den Tatort mit etwa 400 EUR Bargeld und mehrere Werkzeugen (Bohrschraube, Akkuschraube, Flex und Nagelpistolen) in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden diverse Lagerräumlichkeiten, Produktionsstätten und ein Frisörsalon in der Fabrikstraße in Reichenbach aufgebrochen. Auch hier waren die Diebe vor allem auf Bargeld aus. Mit wenig Beutegut und einem erheblichen Sachschaden wurde das Objekt wieder verlassen.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, welche vor allem in den Abend- und Nachtstunden Beobachtungen in dem Bereich getätigt haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizei Saale-Holzland.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell