Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung in Lobeda

Jena (ots)

Am Freitagabend kam es im Stadtviertel Lobeda-West zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei ging ein unbekannter Mann auf einen 39-Jährigen und eine 29-Jährige zu, die sich in der Stauffenbergstraße aufhielten. In weiterer Folge schlug der unbekannte Täter die beiden Geschädigten, wobei er einen Schlaghandschuh trug. Diese wurden durch den Angriff verletzt, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab. Anschließend floh der Unbekannte. Durch intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter bislang nicht festgestellt werden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre, 180-185cm groß, mittellange braune Haare, dunkles Shirt, kurze Hose, größerer Leberfleck im Gesicht, Kette mit Kreuz, dunkle Quarzhandschuhe. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell