Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet und davongefahren

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Jenaer Innenstadt ein dreister Diebstahl: als sich eine 21-Jährige am Bibliotheksplatz aufhielt und ihr Fahrrad kurzerhand aus den Augen ließ, schnappte sich ein unbekannter Mann das Rad und fuhr in Richtung Hotel Schwarzer Bär davon. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Rennrad der Marke Basso mit schwarzem Lenker und rotem Sattel. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Wenige Stunden später konnte ein Fahrrad durch einen Zeugen festgestellt werden, das optisch auf die Beschreibung des entwendeten Fahrrads passt. Die Polizei prüft nun, ob es sich hierbei tatsächlich um das Diebesgut handelt.

