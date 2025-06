Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Tötungsdelikt: Untersuchungshaftbefehl gegen 34 Jahre alten Verdächtigen erlassen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Dienstagvormittag im Hanauer Stadtteil Steinheim (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6062287) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau Untersuchungshaftbefehl gegen den unter dringendem Tatverdacht stehenden 34-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Die richterliche Vorführung erfolgte am Mittwochnachmittag im Krankenhaus durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hanau. Der Tatverdächtige wird, sobald es der gesundheitliche Zustand zulässt, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Die Obduktion des Leichnams durch das Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt am Main ist bereits abgeschlossen. Bei dieser erhärtete sich der Verdacht eines Tötungsdelikts. So wies der Leichnam mehrere Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen auf, die nach jetzigem Stand todesursächlich sein dürften.

Nach wie vor werden Zeugen des Tatgeschehens gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Hanauer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Hinweis für Medienschaffende: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Hanau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell