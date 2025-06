Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines Tötungsdeliktes: 37-Jähriger verstorben - Festnahme eines 34 Jahre alten Tatverdächtigen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Dienstagvormittag im Stadtteil Steinheim hat die Polizei kurz darauf einen 34 Jahre alten Mann unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Die Hanauer Staatsanwaltschaft und die dortige Kriminalpolizei haben bereits Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes eingeleitet.

Gegen 11.35 Uhr wurde der Polizei über Notruf zunächst eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Schönbornstraße gemeldet. Beim Eintreffen fanden die Beamten in einer Wohnung einen schwer verletzten 37-Jährigen vor, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später noch am Tatort verstarb. Der 34 Jahre alte Tatverdächtige, der ebenfalls schwer verletzt vor Ort angetroffen wurde und offenbar nach der Tat aus einem Fenster des Wohnhauses gesprungen war, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er derzeit polizeilich bewacht wird.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei arbeiten nun daran, die noch unklaren Hintergründe aufzuarbeiten und die Geschehensabläufe der Tat zu rekonstruieren. Unter Leitung eines vor Ort anwesenden Staatsanwaltes dauern derzeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei an, der Tatort ist momentan noch abgesperrt.

Der Leichnam soll durch das Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt am Main zeitnah obduziert werden. Wer zeugenschaftliche Angaben im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Hanauer Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Hanau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell