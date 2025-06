Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Junge Männer wurden von Unbekanntem am Mainufer geschlagen; Einbruch in Asia-Imbiss; Einbruch in Schnellrestaurant-Filiale und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: Junge Männer wurden von Unbekanntem am Mainufer geschlagen- Hanau

(lei) Nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann mit sportlicher Figur und Oberlippenbart sucht derzeit die Polizei in Hanau. Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte mit blauen Augen hatte am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, am Mainufer in Großauheim (Straße "Im Grund") zwei junge Männer angesprochen und in provokativer Weise in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die beiden 17- und 18-Jährigen dies verneinten, soll der Mann sich bedrohlich vor den beiden aufgebaut haben. Einem der zwei soll er die Musikbox aus der Hand genommen und ihm damit gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser verletzt wurde. Seinem Begleiter habe der Unbekannte ebenfalls gegen den Kopf geschlagen, so dass auch er Blessuren davontrug. Anschließend entfernte sich der Mann, der ein Tattoo auf der linken Halsseite und an der rechten Hüfte hatte, in Richtung Hellental-Brücke. Er war mit einer knielangen Hose bekleidet und Oberkörperfrei. Weitere Hinweise zu dem Angreifer nimmt das Polizeirevier Hanau entgegen (06181 100-120).

2. Einbruch in Firmen-Abbruchhaus - Hanau

(lei) Ein oder mehrere Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, in der Quarzstraße (einstellige Hausnummern) über ein gekipptes Fenster in ein Abbruchgebäude einer Firma eingedrungen und haben aus diversen Räumen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zudem nahmen der oder die Unbekannten Lebensmittel aus einem Kühlschrank mit, ehe sie in flüchteten. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die 06181 100-123.

3. Kripo bittet um Hinweise: Einbruch in Asia-Imbiss - Schöneck

(lei) Ein Asia-Imbiss in der Südlichen Hauptstraße in Büdesheim war jüngst das Ziel von Einbrechern, die es auf Bares abgesehen hatten. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 10 Uhr, hebelten die Unbekannten die Eingangstür des Restaurants mit Gewalt auf und begaben sich ins Innere des Lokals, wo sie die Kasse mit Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei in Hanau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise von aufmerksam Zeugen.

4. Vermisster 16-Jähriger wieder da - Nidderau/Gelsenkirchen

(lei) Der seit 17. Juni vermisste 16-jährige Jugendliche aus Nidderau ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Fahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

5. Mann auf Discounter-Parkplatz von mehreren Unbekannten attackiert: Zeugen sind gesucht - Erlensee

(lei) Noch unklar sind die Hintergründe eines gewalttätigen Übergriffs am Montagnachmittag in der Dieselstraße. Auf dem Parkplatz eines Discounters hatten demnach vier bis fünf junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gegen 17.30 Uhr einen 49-Jährigen attackiert, der dort einkaufen war. Mit Schlägen und Tritten wirkten sie auf den Mann aus Erlensee ein, ehe sie mit einem Fahrzeug in Richtung Hanau flüchteten. Der 49-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein noch unbekannter Zeuge, der die Tat offenbar gefilmt hatte, war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeistation Langenselbold zu melden.

6. Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Steinau an der Straße

(lei) Schrammen und Dellen auf der linken Fahrzeugseite an einem BMW mit GN-Kennzeichen sind das Resultat einer Verkehrsunfallflucht, zu der es bereits am vergangenen Mittwoch (18. Juni) gekommen war. Der graue 5er stand in der Zeit von 11.15 Uhr bis 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leipziger Straße 87 ("Sachsenhof"), als ein bislang Unbekannter den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeistation Schlüchtern entgegen (06661 9610-0).

7. Einbruch in Schnellrestaurant-Filiale: Wer kann Hinweise geben? - Schlüchtern

(lei) Nach einem Einbruch in ein Schnellrestaurant am Distelrasen am frühen Montagmorgen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Unbekannte hatten gegen 4.15 Uhr ein Schiebefenster des Drive-In-Terminals aufgehebelt und waren so in den Innenraum der Filiale eingedrungen. Dort zogen die Diebe leere Geldkassette aus dem Regal und brachen eine innenliegende Tür auf, um in einen weiteren Raum zu gelangen, wo sie mehrere Schränke öffneten. Die Täter entfernten sich anschließend auf dem Weg, über den sie in das Objekt eingestiegen waren. Ob etwas gestohlen wurde, darüber liegen bislang noch keine Informationen vor. Sachliche Hinweise bitte an die 06181 100-123.

Offenbach, 24.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell