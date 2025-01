Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Kind und Auto stoßen zusammen

Leichte Verletzungen erlitt 6-Jähriger am Dienstag in Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Mercedes die Biberacher Straße in Richtung Stafflangen. Auf dem Gehweg spielten zwei Kinder. Eines der Kinder, ein 6-Jähriger, kam auf die Straße. Der Autofahrer konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht nach links ausweichen. Das Kind stieß gegen die rechte Fahrzeugseite. Mit leichten Verletzungen kam der Bub in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

+++++++ 0034363 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

