Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Dienstag nach einem Unfall in Göppingen den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 20.30 Uhr war der Fahrer eines VW in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Der Mann soll wohl die Kontrolle über sein Auto verloren haben und gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel gefahren sein, sagte ein Zeuge später der Polizei. Danach sei der Autofahrer weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so der Zeuge weiter. Er handelte richtig und verständigte die Polizei. Die konnte den Flüchtigen schnell ermitteln. Das Auto stand unfallbeschädigt rund 300 Meter von der Unfallstelle entfernt an einer Hauseinfahrt. Die an der Unfallstelle zurückgebliebenen Fahrzeugteile passten zu den VW. Der 20-Jährige mutmaßliche Verursacher muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden an dem VW beträgt rund 1.500 Euro, der am Verkehrszeichen ist weitaus geringer einzuschätzen.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

