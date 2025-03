Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegenstände aus dem Auto geklaut - Zeugen gesucht

Schmiedefeld (ots)

Ein Mann stellte am Mittwoch (19.03.2025) um 03:00 Uhr, als er aus dem Fenster seiner Ferienwohnung in der Fritz-Arno-Wagner-Straße in Schmiedefeld am Rennsteig sah, fest, dass der Innenraum seines Autos beleuchtet war. Des Weiteren sah er eine bislang unbekannte Person, die mit einem Kinderwagen in Richtung Suhl lief. Er begab sich zu seinem Pkw und stellte fest, dass dieser auf unbekannte Art und Weise geöffnet und der Kinderwagen, Kleidung, ein Laufrad sowie ein Geldbeutel samt Dokumenten entwendet worden waren. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf etwa 1.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0070858/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell