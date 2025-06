Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei weiße Kastenwagen angegangen-einer davon gestohlen; Flüchtige Fahrerin nach Unfall gestellt; Verdacht des Diebstahls: Heranwachsender soll Fahrzeuge durchsucht haben und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwei weiße Kastenwagen angegangen; einer davon gestohlen - Offenbach

(lei) Gleich zwei Kastenwagen waren in den vergangenen Tagen im Stadtteil Lauterborn das Ziel von Unbekannten. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, stahlen Diebe einen Mercedes Sprinter mit Offenbacher Kennzeichen, der auf einem Parkplatz in der Schumannstraße 58 stand. Dort hatten ihn die Diebe auf unbekannte Weise geknackt und ihn samt den auf der Ladefläche befindlichen Baumaterialien entwendet. In annähernd gleichem Zeitraum hatten es Fahrzeugknacker auf einen weißen Renault Master abgesehen, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Sprendlinger Landstraße 138 stand. Dort hatten sie das Führerhaus des LKW aufgebrochen und das Zündschloss manipuliert. Da es ihnen jedoch nicht gelang, den Wagen zu starten, ließen die Diebe ihn stehen und zogen davon. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zu beiden Taten, bei denen die Kriminalpolizei einen Zusammenhang annimmt, bitten die Ermittler um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Offenbach

(lei) Schrammen und Dellen am Radkasten vorne rechts sowie an der Beifahrertür hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sprendlinger Landstraße 179 hinterlassen. In der Zeit zwischen 15 und 16.30 Uhr und vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte einen dort geparkten silberfarbenen Audi A4 mit OF-Kennzeichen. Hinweise zu dem Fall nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

3. Flüchtige Fahrerin nach Unfall gestellt - Offenbach

(lei) Wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz muss sich seit Montagabend eine 22-Jährige verantworten. Dem Unfallbericht der Polizei zufolge war sie gegen 19.50 Uhr in der Kaiserstraße in nördliche Richtung unterwegs und fuhr hinter einem braunen Honda Jazz hinterher. Als die 62-jährige Fahrerin des Honda verkehrsbedingt abbremsen musste, soll die 22-Jährige das Heck des Honda touchiert haben, wobei sich die 62-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Die 22-Jährige soll daraufhin unerlaubt vom Unfallort geflüchtet sein, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Am Mainuferparkplatz konnte sie später aufgegriffen werden. Die Beamten stellten dann fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand; ein Atemtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, weswegen sie eine Blutprobe abgeben musste. Zudem soll der Honda nicht versichert gewesen sein. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

4. Blauer PKW nach Unfallflucht gesucht - B 45 / Obertshausen

(lei) Ein Schaden von etwa 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagabend auf der Bundesstraße 45 ereignet hat. Nun sucht die Polizei nach einem blauen PKW, dessen Fahrerin oder Fahrer für den Unfall verantwortlich sein soll. Demnach war ein schwarzer BMW mit MKK-Kennzeichen kurz nach 22 Uhr zwischen dem Tannenmühlkreisel und dem "Klein-Auheimer-Dreieck" auf der linken Spur unterwegs; rechts neben ihm befand sich das blaue Auto. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Auto dann nach links auf die Fahrspur des BMW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der BMW ebenfalls nach links und stieß dabei mit einer Warnbake der derzeitigen Baustelle zusammen. Der blaue Wagen verließ darauf in die Unfallstelle und flüchtete. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

5. Verdacht des Diebstahls: Heranwachsender soll Fahrzeuge durchsucht haben / Autos stets abschließen! - Mühlheim

(lei) Danke des schnellen Notrufs eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montagnachmittag einen jungen Mann vorläufig festnehmen können, gegen den nun wegen Verdachts des Diebstahls ermittelt wird. Der 19-Jährige, so die Angaben des Zeugen, war gegen 17.10 Uhr zu Fuß in einem Wohngebiet in Lämmerspiel unterwegs, wo er versuchte mehrere Fahrzeuge aufzumachen. In der Brunnenstraße soll er unter anderem einen grauen Passat durchsucht haben und in der Obertshäuser Straße habe er sich Zugang zu einem schwarzen Mercedes verschafft, aus dem er eine Geldbörse entwendet haben soll. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife nahm den aus Schwalbach am Taunus kommenden Mann vorläufig fest und brachte ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Wache. Bei ihm konnte ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden, zudem fanden die Beamten offensichtlich weiteres Diebesgut vor Ort auf und stellten es sicher. Eine Zuordnung steht jedoch noch aus. Weitere Zeugen und mögliche Fahrzeugbesitzer, die ebenfalls betroffen, jedoch noch unbekannt sind, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach. Die Polizei rät zudem dazu, Fahrzeuge stets zu verschließen und keine Wertsachen offen sichtbar in ihnen liegen zu lassen. Geben Sie Dieben keine Chance, so der Appell der Ordnungshüter.

6. Mehrere Autos aufgebrochen: Kripo schließt Zusammenhang nicht aus - Dreieich

(lei) Autoknacker waren übers Wochenende in Dreieichenhain und Sprendlingen zugange und haben in beiden Stadtteilen mehrere Autos aufgebrochen. Die Kriminalpolizei schließt einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten nicht aus und bittet um Hinweise von Zeugen. In der Straße "Im Gefierth" schnitten die Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, die rechte Seitentür eines grauen Kastenwagens mit Offenbacher Kennzeichen auf. Da der Laderaum jedoch leer war, flüchteten die Unbekannten anschließend ohne Beute. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Auf einem Firmengelände in der Heinrich-Hertz-Straße 1 in Dreieichenhain wurden gleich sechs Firmenfahrzeuge angegangen. Diese befanden sich auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz. Bei allen Fahrzeugen wurde ein Loch in die Hintertür geschnitten. Da auch diese Fahrzeuge unbeladenen waren, gingen die Täter auch hier leer aus. Die Kriminalpolizei, die dabei einen Tatzeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 6 Uhr registriert hat, sicherte vor Ort bereits Spuren. Zudem wurde ein weißer Opel Vivaro in der Philipp-Holzmann-Straße 2a zum Objekt der Begierde. Hier wurden die Kriminellen sogar fündig. Nachdem sie auch hier ein Loch in die Karosserie geschnitten hatten und hierüber eine Tür öffnen konnten, entwendet sie mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug und flüchteten damit. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf über 5.000 Euro beziffert. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

Offenbach, 24.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell