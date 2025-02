POL-LDK: Einbruch in Praxis

Dillenburg (ots) - Braunfels/Hüttenberg: Einbrecher machen Beute Gestern stieg ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Ziegler-Straße in Braunfels ein. Zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr erbeutete der Unbekannte zwei Armbanduhren. Dazu hatte er zuvor ein Fenster am Haus aufgebrochen. Ebenfalls gestern drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Kleinrechtenbach ein. Zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr brach der Kriminelle eine Terrassentür und ein Fenster des ...

