Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Haiger: Viele Mängel bei Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs - LKW-Fahrer fast 20 Stunden am Stück unterwegs

Dillenburg

Eine erschreckende Quote an Mängeln mussten Experten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill bei einer Kontrolle am 30.1. feststellen. Sie kontrollierten von morgens bis in den Mittag hinein im Gewerbegebiet Kalteiche Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Dabei stellten die Beamten an allen 14 überprüften Fahrzeugen (davon 12 LKW) Mängel fest.

Neben kleineren Mängeln hatten drei gestoppte Gefahrguttransporter die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die Ladung ordnungsgemäß gesichert wurde.

Vier weiteren LKW wurde ebenfalls die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Auch hier war jeweils eine mangelhafte Ladungssicherung der Grund. In allen Fällen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zwei PKW mit Anhänger wiesen kleine Mängel, ebenfalls bei der Ladungssicherung, auf. Die Fahrer konnten diese vor Ort beheben und mussten ein Verwarngeld entrichten. Ein weiterer angehaltener Pkw wies zwar keine Mängel auf, dessen Fahrer verfügte jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Seine Fahrt war beendet, die Kontrollierenden leiteten zudem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

Das bedenkliche "Highlight" der Kontrolle war jedoch zweifelsohne die lange Fahrt eines 65-jährigen LKW-Fahrers. Der Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein war nach Auslesen des digitalen Kontrollgeräts mit seinem LKW tatsächlich ununterbrochen 19 Stunden und 47 Minuten am Stück gefahren. Glücklicherweise kamen dabei weder der 65-Jährige, noch andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

Selbstredend war seine Fahrt nun beendet. Zusammen mit weiteren, vergleichsweise geringen Mängeln an seinem Fahrzeug kommt auf den Mann nun ein Bußgeld von insgesamt 11.880 Euro zu.

Hinweis an die Redaktionen: Die angehängten Bilder zeigen Mängel in der Ladungssicherung und stammen von der Kontrolle. Sie können nach Bedarf verwendet werden.

Pierre Gath, Pressesprecher

