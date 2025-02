POL-LDK: Greifenstein: Heuballen brennen - Zeugen gesucht

Dillenburg (ots) - -- Haiger: Am Kreisverkehr Kontrolle verloren - Am Kreisverkehr der Rodenbacher Straße verunglückte am Sonntagnachmittag ein BMW Fahrer. Der 59-Jährige wollte gegen 14.50 Uhr mit seinem SUV aus dem Kreisverkehr in Richtung Allendorf fahren. Beim Ausfahren verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam rechts von der Fahrbahn ab und kam in der ...

mehr