Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: In Einfamilienhaus eingestiegen + Seat angefahren und geflüchtet + Rechte Parole geschmiert

Dillenburg (ots)

Mittenaar: In Einfamilienhaus eingestiegen

Ein Einbrecher machte sich gestern an einem Einfamilienhaus in Offenbach zu schaffen. Im Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 19.45 Uhr kletterte der Unbekannte zunächst auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses in der Straße Zum Weißen Stein. Anschließend brach er die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Der Kriminelle erbeutete u.a. Schmuck und eine Kamera, er entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

Herborn: Seat angefahren und geflüchtet

Ein schwarzes SUV soll gestern einen Seat angefahren haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte das SUV den Seat gegen 18.20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße, im Bereich einer Fahrbahnverengung nahe dem Kindergarten. Beim Vorbeifahren streifte das Auto den Seat. Statt anzuhalten und sich um den Schaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach in Richtung der Hauptstraße/Westerwaldstraße davon. Am SUV konnte das Teilkennzeichen LDK-GW abgelesen werden, die Ziffern sind unbekannt.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum flüchtigen SUV und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

Wetzlar: Rechte Parole geschmiert

Ein Unbekannter beschmierte ein Glaselement des Fahrradunterstandes am Bahnhof Wetzlar mit einer rechten Parole. Festgestellt wurde die Schmiererei am Sonntag (2.2.) gegen 18.10 Uhr. Wann genau das Glas beschmiert wurde, ist bislang unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell