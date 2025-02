Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher machen Beute

Dillenburg (ots)

Braunfels/Hüttenberg: Einbrecher machen Beute

Gestern stieg ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Ziegler-Straße in Braunfels ein. Zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr erbeutete der Unbekannte zwei Armbanduhren. Dazu hatte er zuvor ein Fenster am Haus aufgebrochen.

Ebenfalls gestern drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Kleinrechtenbach ein. Zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr brach der Kriminelle eine Terrassentür und ein Fenster des Hauses in der Kantstraße auf. Aus den Wohnräumen erbeutete er u.a. Bargeld.

Die Kriminalpolizei sucht zu beiden Fällen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Kostenlose Tipps zum Thema Einbruchsprävention und wie man es Einbrechern schwer machen kann, geben Ihnen die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten finden Sie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1189229382.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell