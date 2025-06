Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Feuer in Kloster-Gärtnerei: Indizien auf technischen Defekt

Seligenstadt (ots)

(lei) Nach dem folgenreichen Brand in der Kloster-Gärtnerei am Freitagnachmittag (wir berichteten) haben Ermittler der Kriminalpolizei am heutigen Montag den Brandort in Augenschein genommen.

Gleichwohl eine abschließende Aussage zur Ursache aufgrund der immensen Brandzehrung vermutlich nicht mehr möglich sein wird, gehen die Beamten derzeit von einem technischen Defekt aus. Entsprechende Indizien sprechen für diese Annahme. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

