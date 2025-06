POL-OF: 23-Jähriger rassistisch beleidigt; Mann in Schrebergarten durch Unbekannte attackiert; Einbrecher erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. 23-Jähriger rassistisch beleidigt - Hanau

(lei) An einer Tankstelle in der Westerburgstraße ist am Sonntagabend ein 23-Jähriger offenbar aufgrund seiner Herkunft beleidigt worden. Der junge Mann hatte gegen 19.30 Uhr sein Auto getankt und wurde anschließend, weil er wohl nicht schnell die Zapfsäule frei gemacht hatte, von zwei bis dato Unbekannten, die zwischen 30 und 40 Jahre alt waren und schwarze T-Shirts trugen, rassistisch beschimpft. Eine noch unbekannte Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an der Tankstelle aufhielt und das Geschehen mitbekommen haben könnte, wird ebenfalls noch gesucht. Sie und weiteren Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hanau zu melden (06181 100-120).

2. Mann in Schrebergarten durch Unbekannte attackiert - Hanau

(lei) In der Nacht zu Sonntag, kurz nach Mitternacht, sind zwei Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände eines Schrebergartens im Köppelweg eingedrungen. Als ein 36-Jähriger, der sich dort mit seiner Freundin aufhielt, Taschenlampenlicht bemerkte und die Eindringlinge beim Überklettern des Zauns sah, wurde er von einem der beiden mit einem länglichen Gegenstand geschlagen und an der Hand getroffen. Als er sich in das Gartenhaus zurückzog, flüchtete das Duo in Richtung der anliegenden Gärten. Der Angreifer war etwa 1,85 Meter groß, trug dunkle weite Kleidung sowie einen Rucksack und sprach hochdeutsch. Die Fahndung nach beiden dauert an. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Hanau (06181 100-120), das Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet hat.

3. Einbrecher erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld - Hanau

(fg) Einbrecher waren am Samstag in einer Wohnung einer Pflegeeinrichtung in der Martin-Luther-Anlage (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Um in das Innere der Wohnung zu gelangen hebelten die Täter die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse, ehe sie mit der Beute flohen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 12 und 14.30 Uhr. Möglicherweise kann die vorhandene Videoüberwachung Hinweise zu den Einbrechern hervorbringen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

4. Böllerwurf wegen Lagerfeuer? Ermittlungen gegen 40-Jährigen - Hanau

(lei) Im wahrsten Sinne heiß her ging es am späten Freitagabend in Steinheim. Zwei junge Männer, Mitte 30 (ihr Alter und die Straße wird an dieser Stelle nicht erwähnt), hatten gegen 19.50 Uhr in einem Garten ein Lagerfeuer gemacht, was dazu führte, dass sich ein 40-Jähriger wohl wegen der Rauchentwicklung gestört fühlte und, so die Angaben, einen Böller über den Zaun geworfen haben soll. Dieser landete so neben den beiden Jüngeren, dass sie durch dessen Explosion Brandblasen am Zeigefinger beziehungsweise an den Zehen erlitten. Der mutmaßliche Werfer wurde kurz darauf angetroffen; er stand mit über 2,4 Promille gehörig unter Alkoholeinfluss, weswegen er eine Blutprobe abgeben musste und hierzu kurzzeitig mit auf die Dienststelle musste.

5. Geld auf Flohmarkt entwendet: Polizei sucht zwei Frauen mit Kind - Maintal / Dörnigheim

(fg) Zwei Frauen mit Kind kamen am Sonntagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, zu einem Flohmarktstand in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) und sprachen eine Verkäuferin an; da eine der Frauen 50 Euro entwendete, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Nach bisherigem Stand fragte die 50 bis 60 Jahre alte Frau, ob man Geld wechseln könne. Anschließend habe diese Frau, sie soll etwas korpulenter gewesen sein, angefangen, wild zu gestikulieren; sie äußerte zudem, dass sie zu wenig "Wechselgeld" erhalten habe. Letztlich nahm die Unbekannte rund 50 Euro an sich und entfernte sich. Sie war etwa 1,60 Meter groß und hatte dunkle sowie schulterlange Haare. Sie trug eine lange Bluse und eine dunkle Hose. Kurz darauf verließ auch die andere Frau mit dem Kind den Verkaufsstand. Sie war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hatte ebenfalls dunkle Haare. Der fünf bis sieben Jahre alte Junge trug ein gestreiftes T-Shirt und hatte dunkle sowie kurze Haare. Zeugen, die die drei Personen beobachtet haben und Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

6. Vier Täter hebelten Zigarettenautomaten auf: Zeugen gesucht! - Bruchköbel / Niederissigheim

(fg) Eine Zeugin meldete sich am frühen Montagmorgen bei der Polizei und gab an, dass vier Unbekannte in der Obermarkersdorfer Straße (einstellige Hausnummern) einen vor der dortigen Mehrzweckhalle stehenden Zigarettenautomaten aufgehebelt hätten. Die Tat ereignete sich gegen 1.15 Uhr. Die Beute verstauten die Unbekannten in einem dunklen Kleinwagen, mit welchem sie flohen. Aufgrund des Aufhebelns entstand am Automaten ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zum Automatenaufbruch bitte an die Wache der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Vermisste 17-Jährige wieder da - Nidderau

(lei) Die seit Mittwoch, 18. Juni, vermisste 17-Jährige aus Nidderau (wir berichteten) ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

8. Mountainbike vor Freibad gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(fg) Ein Mountainbike von Scott haben Diebe am Samstag vor dem Freibad in der Barbarossastraße geklaut. Der Eigentümer hatte sein schwarz-grünes Mountainbike Aspect 910 gegen 8 Uhr am Fahrradständer, der sich am Haupteingang des Schwimmbades befindet, angeschlossen. Bei der Rückkehr, gegen 10.15 Uhr, stellte er den Diebstahl des Zweirads fest. Die Täter ließen das durchgeschnittene Spiralkabelschloss zurück. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

9. Erneut Münzautomat aufgebrochen - Bad Orb

(lei) Nachdem ein Münzautomat an einer Tankstelle in der Gewerbestraße bereits am 2. Juni aufgebrochen wurde (wir berichteten), wurde dieser am frühen Freitagmorgen erneut zum Ziel eines Unbekannten. Der erneut mit einer schwarzen Basecap, einem dunklen Gesichtstuch sowie Handschuhen bekleidete Mann hatte gegen 2.45 Uhr das Tankstellengelände mit einem Bolzenschneider betreten und ging zielgerichtet den Staubsaugerautomaten an. Er brach den Münzbehälter auf und flüchtete anschließend mit dem darin befindlichen Bargeld, was nicht sonderlich viel war, in unbekannte Richtung.

Seine weitere Beschreibung:

- hellhäutig - schwarzer Hoodie mit großem bunten Aufdruck - Grau/schwarze Arbeitshose - schwarze Sneaker mit weißer Sohle

Weitere Hinweise erbitten die Ermittler der Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

10. 18-jähriger Motorradfahrer verunglückt - Steinau an der Straße

(lei) Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3196 verunglückt. Der junge Mann aus dem Raum Aschaffenburg war gegen 14.25 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Steinau unterwegs, als er in der ersten Linkskurve nach dem Ortsausgang von Marjoß die Kontrolle über seine Maschine verlor und in den Graben rutschte. Das Bike überschlug sich dabei mehrfach. Der 18-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben eines dahinterfahrenden Zeugen könnte er womöglich mit der Fußraste am Asphalt hängen geblieben sein.

11. Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz - Bad Soden-Salmünster

(lei) Mit schweren Verletzungen ist ein 54 Jahre alter Autofahrer am heutigen Montagmorgen in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er auf der Landesstraße 3178 gegen einen Baum geprallt war. Der Mann war gegen 5.15 Uhr von Mernes in Richtung Bad Soden-Salmünster unterwegs, als er nach eigenen Angaben einem Wildtier auf der Fahrbahn auswich, dabei die Kontrolle verlor und gegen einen Baum am Fahrbahnrand stieß. Da er eingeklemmt war, musste er von der ebenfalls eingesetzten Feuerwehr befreit werden, ehe er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

12. Kripo sucht Zeugen: Einbruch in Schule und in Schwimmbad - Sinntal

(lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Samstag, 19 Uhr, in eine Schule in der Altengronauer Schulstraße eingebrochen, indem sie mehrere Türen in dem Gebäude aufhebelten. Dort durchsuchten die Diebe mehrere Räume und stahlen diverse Gegenstände, unter anderem Schlüssel und Bankkarten. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Ein weiterer Einbruch vom Wochenende liegt den Ermittlern ebenfalls zur Bearbeitung auf dem Tisch. Tatort war in dem Fall das Schwimmbad in Sterbfritz im Seemeweg. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (Tatzeitraum von 19 bis 9 Uhr) die Eingangstür des Schwimmbades, sowie eine Metalltür zum dortigen Kiosk aufgebrochen und Bargeld aus dort befindlichen Kassen entwendet. In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Zeugenhinweise entgegen (06181 100-123).

