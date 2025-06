Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeihubschrauber im Einsatz: Vermisster Senior aufgefunden

Langenselbold / Bruchköbel (ots)

(lei) Erfolgreiches Ende einer Vermisstensuche: Ein hochbetagter Mann aus Langenselbold, der am späten Freitagabend durch Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde, konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Suche mit etlichen Polizeistreifen und einem Mantrailerhund dauerte bis etwa 1.45 Uhr am frühen Samstagmorgen, als der Senior an einer Tankstelle in Bruchköbel auftauchte und letztlich durch die Beamten nach Hause gebracht wurde. In den Fahndungsmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber eingebunden, der zwischenzeitlich vor Ort kreiste.

