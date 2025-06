Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugbrand auf der A 3

Obertshausen (ots)

Ab 16.30 Uhr gingen gestern mehrere Notrufe ein. Ein Peugeot geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Abfahrt Obertshausen in Brand. Der Fahrer konnte den Peugeot noch rechtzeitig auf den Standstreifen lenken und sich unverletzt in Sicherheit bringen, bevor sein Fahrzeug den Flammen zum Opfer fiel. Der Brand weitete sich anschließend auf die umliegende Böschung und Lärmschutzwand aus. Bis auf die linke Fahrspur musste die Autobahn bis 18.40 Uhr gesperrt werden. Aufgrund der starken Brandschäden muss der Standstreifen in den kommenden Tagen repariert werden und bleibt daher weiterhin gesperrt. Der entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Offenbach am Main, 22.06.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

